Milano Cortina, Trump contro lo sciatore: "Non gli piacciono gli Usa, perdente"

L'americano Hess: "Porto la bandiera non significa che io rappresenti tutto quello che accade negli Stati Uniti"

08 febbraio 2026 | 18.31
Redazione Adnkronos
Donald Trump contro Hunter Hess. "Lo sciatore olimpico statunitense Hunter Hess, un perdente vero, afferma di non rappresentare il suo Paese alle Olimpiadi invernali in corso. Se è così non avrebbe dovuto cimentarsi con la squadra ed è un peccato ne faccia parte", si legge in un post del tycoon su X. Il presidente degli Stati Uniti incalza: "E' molto difficile tifare per una persona del genere". E ha concluso con lo slogan "Make America Great Again!".

Hess, 27 anni, originario dell'Oregon, aveva criticato in dichiarazioni alla stampa la situazione nel suo Paese. "Ci sono molte cose che non mi piacciono granché - aveva detto - E penso anche a molte altre persone". "Il fatto che porti la bandiera non significa che io rappresenti tutto quello che accade negli Stati Uniti", aveva aggiunto l'atleta di sci acrobatico.

