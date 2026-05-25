Oltre 100 carabinieri in azione. Perquisizioni e verifiche dei Nas in locali e strutture

Maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi, lunedì 24 maggio, tra Ostia e Fiumicino. I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga.

L’operazione vede il supporto di reparti specializzati dell’Arma, tra cui le Aliquote di Primo Intervento (Api), le Squadre Operative di Supporto (Sos), unità cinofile ed un elicottero del Nucleo Carabinieri, impiegati nelle principali aree considerate sensibili del litorale romano.

I controlli e le perquisizioni si stanno concentrando nelle storiche piazze di spaccio di Ostia, in particolare tra via Forni, piazza Lorenzo Gasparri, via Marino Fasan e via dell’Idroscalo. Sotto osservazione anche il complesso delle cosiddette 'Case Rosse' di Fiumicino, tra via Tago, via Oder e via Vistola, recentemente finite al centro delle cronache giudiziarie.

Nel corso del servizio sono impegnati anche gli ispettori del Nas, incaricati di effettuare verifiche amministrative e controlli sanitari in esercizi pubblici e strutture ricettive della zona.

L’operazione rientra nel piano di rafforzamento della sicurezza sul litorale romano disposto per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e traffico di stupefacenti.