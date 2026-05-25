circle x black
Cerca nel sito
 

Blitz antidroga tra Ostia e Fiumicino: controlli dei Carabinieri con elicottero e unità cinofile nelle zone dello spaccio

Oltre 100 carabinieri in azione. Perquisizioni e verifiche dei Nas in locali e strutture

Blitz carabinieri a Ostia - (Ufficio stampa)
Blitz carabinieri a Ostia - (Ufficio stampa)
25 maggio 2026 | 09.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi, lunedì 24 maggio, tra Ostia e Fiumicino. I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga.

CTA

L’operazione vede il supporto di reparti specializzati dell’Arma, tra cui le Aliquote di Primo Intervento (Api), le Squadre Operative di Supporto (Sos), unità cinofile ed un elicottero del Nucleo Carabinieri, impiegati nelle principali aree considerate sensibili del litorale romano.

I controlli e le perquisizioni si stanno concentrando nelle storiche piazze di spaccio di Ostia, in particolare tra via Forni, piazza Lorenzo Gasparri, via Marino Fasan e via dell’Idroscalo. Sotto osservazione anche il complesso delle cosiddette 'Case Rosse' di Fiumicino, tra via Tago, via Oder e via Vistola, recentemente finite al centro delle cronache giudiziarie.

Nel corso del servizio sono impegnati anche gli ispettori del Nas, incaricati di effettuare verifiche amministrative e controlli sanitari in esercizi pubblici e strutture ricettive della zona.

L’operazione rientra nel piano di rafforzamento della sicurezza sul litorale romano disposto per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e traffico di stupefacenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Droga Spaccio ostia news fiumicino news ostia droga fiumicino droga
Vedi anche
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza