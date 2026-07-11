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Iran, giornale pubblica foto dei "leader che attendono la vendetta della nazione": c'è anche Meloni

La lista appare sul portale online del popolare quotidiano Hamshahri dopo le parole di Khamenei

Iran, giornale pubblica foto dei
11 luglio 2026 | 19.42
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 1 minuti

C'è anche la foto della premier Giorgia Meloni nell'"elenco di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana" apparso sul portale online del quotidiano iraniano Hamshahri, di proprietà del comune di Teheran e tra i più diffusi del Paese.

L'immagine raffigura una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto, con in testa il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump, entrambi con un mirino disegnato sulla testa. Lo stesso quotidiano richiama, a corredo dell'immagine, le parole pronunciate oggi dal leader iraniano Mojtaba Khamenei sul fatto che vendicare suo padre, il defunto Ali Khamenei, sia il "volere della nazione".

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Iran Giorgia Meloni Usa Benjamin Netanyahu Mojtaba Khamenei Donald Trump Israele
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