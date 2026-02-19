Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi invernali, oggi giovedì 19 febbraio è il giorno del debutto dello sci alpinismo ai Giochi Olimpici. Per l'Italia, occhi soprattutto su Giulia Murada, a caccia della prima storica medaglia olimpica nella disciplina a Bormio. In serata torna il pattinaggio di figura: in gara c'è Lara Naki Gutmann. Ecco programma, orario delle gare di giornata e dove vederle in tv e streaming.

Milano Cortina, italiani in gara oggi

Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026:

9.05 curling – Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada

9.10 combinata nordica – Team sprint, trial round (Italia)

9.50 sci alpinismo – Sprint femminile, batterie (Alba De Silvestro, Giulia Murada)

10.00 bob – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4 (Italia)

10.00 combinata nordica – Team sprint, salto (Italia)

10.30 sci freestyle – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)

10.30 sci alpinismo – Sprint maschile, batterie (Michele Boscacci)

11.00 sci freestyle – Aerials maschili, qualificazioni (prima manche)

11.27 sci freestyle – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)

11.45 sci freestyle – Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche)

12.55 sci alpinismo – Sprint femminile, semifinali

13.25 sci alpinismo – Sprint maschile, semifinali

13.55 sci alpinismo – Sprint femminile, finale

14.00 bob – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6 (Italia 1, Italia 2)

14.00 combinata nordica – Team sprint, sci di fondo (Italia)

14.00 sci freestyle – Aerials maschili, finale (prima manche)

14.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA, Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone

14.15 sci alpinismo – Sprint maschile, finale

14.40 hockey ghiaccio – Torneo femminile, finale per il bronzo: Svizzera-Svezia

15.00 sci freestyle – Aerials maschili, finale (seconda manche)

16.30 speed skating – 1500 metri maschili (Daniele Di Stefano)

19.00 pattinaggio di figura – Individuale femminile, free program (Lara Naki Gutmann)

19.05 curling – Torneo maschile, semifinali

19.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, finale per l’oro: Stati Uniti-Canada

19.30 sci freestyle – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)

20.27 sci freestyle – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

Milano Cortina, dove vedere gare oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.