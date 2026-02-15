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Milano Cortina, Vittozzi medaglia d'oro in gara a inseguimento del biathlon

Medaglia numero 22 per l'Italia Team: azzurri per l'ottava volta sul gradino più alto del podio

Lisa Vittozzi - Afp
Lisa Vittozzi - Afp
15 febbraio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lisa Vittozzi vince la medaglia d'oro nella gara a inseguimento del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi domenica 15 febbraio. E' la medaglia numero 22 per l'Italia team, l'ottava d'oro, la prima per il biathlon alle Olimpiadi. L'azzurra si impone, senza errori al poligono, con il tempo di 30'11"8 davanti alla norvegese Maren Kirkeeide (30'40"6) e alla finlandese Suvi Minkkinnen (30'46"1). Nona piazza per l'altra azzurra Dorothea Wierer (31'42"1).

Milano Cortina, chi è Lisa Vittozzi

Ma chi è Lisa Vittozzi? Nata il 4 febbraio 1995 a Pieve di Cadore, l'azzurra si avvicina al biathlon dopo aver sperimentato un po' tutte le discipline invernali. Ai Giochi di Pyeongchang 2018 fa parte della squadra azzurra che ottiene il bronzo nella staffetta mista e nel suo palmarès iridato conta 12 medaglie. Nel marzo 2024 è diventata la seconda azzurra (dopo Dorothea Wierer) a imporsi nella Coppa del Mondo generale. Un trionfo che si va ad aggiungere ai quattro di specialità: individuale (2019, 2023 e 2024) e inseguimento (2024). Si gode il tempo libero giocando a tennis, leggendo un libro giallo oppure davanti ad una serie Tv. Salta per infortunio l'intera stagione 2025 per arrivare pronta al vero obiettivo: i Giochi di Milano Cortina. Olimpiadi chiuse oggi con un oro scintillante.

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Lisa Vittozzi Olimpiadi Milano Cortina 2026 Lisa Vittozzi oro
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