Michela Moioli e Lorenzo Sommariva da sogno nella finale di snowboard cross nella gara mista a coppie, oggi domenica 15 febbraio. Gli azzurri agguantano una straordinaria medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina, con una rimonta fenomenale di Moioli (già bronzo nel singolare), che finisce dietro alla Gran Bretagna ma davanti alla Francia. L'oro va alla coppia Nightingale-Bankes, bronzo alla Francia con Bozzolo-Casta. Si tratta della ventunesima medaglia italiana a Milano Cortina 2026: è storia, superato il precedente record di 20 a Lillehammer 1994. Poco dopo, l'Italia è salita a quota 22 con l'oro nel biathlon di Lisa Vittozzi.

Milano Cortina, argento per Moioli-Sommariva

Prima, nei quarti, l’Italia aveva eliminato la Repubblica Ceca e gli Stati Uniti, al termine di una rimonta clamorosa di Moioli dopo il terzo posto di Sommariva. In semifinale, fuori invece Germania 1 e Francia 1 dopo un’altra rimonta incredibile della fuoriclasse azzurra.

Moioli: "Futuro? Mi godo le medaglie"

"Sono molto felice e orgogliosa di ciò che abbiamo fatto. Oggi volevo divertirmi, non ho pensato alla medaglia come l'altro giorno. Quando ero più giovane era più facile vincere l'oro, ora è più difficile. La competizione è agguerrita”. Michela Moioli ha parlato così in conferenza stampa, dopo la medaglia d’argento olimpica nella gara di snowboard cross a coppie miste, insieme a Lorenzo Sommariva. "Ogni medaglia - ha aggiunto - ha una storia diversa, sono molto felice e voglio godermi il momento. C'è sempre questa abitudine di pensare al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso me le godrò da morire, perché in passato non sempre ci sono riuscita. Il futuro si vedrà. Oggi Lorenzo ha fatto un gran bel lavoro. Eravamo uniti, eravamo gasati ed è andata bene”.

Sommariva: "Medaglia? Ancora non ho realizzato"

Lorenzo Sommariva ha invece parlato così dell'argento olimpico appena conquistato: “Sono contentissimo di questa medaglia, in un evento così importante, insieme a Michela. Non so che emozioni si provano, ancora non ho ragionato su ciò che è successo”. L'azzurro ha aggiunto, con un sorriso: “Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò la portata della cosa e sarò molto più felice. Cosa ci siamo detti prima della partenza? Ci siamo incoraggiati, niente di più. Poi, alla fine, ci siamo sfogati. Abbiamo detto cose che non si possono ripetere”.