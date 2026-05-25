Inizio di settimana estivo, ma sono in arrivo temporali. Il caldo ha deciso di bruciare le tappe e di imporsi con decisione sull'Italia, con anomalie termiche marcate soprattutto sulle regioni settentrionali - con un'impennata dei termometri in Pianura Padana, dove nelle zone centrali si potranno toccare punte massime di 34-35°C. Lo scenario sarà parzialmente diverso al Sud e lungo il versante adriatico: qui una ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali garantirà un clima più respirabile e temperature leggermente più fresche.

In arrivo temporali, da quando

In questa prima parte della settimana lo spazio per l'instabilità sarà praticamente nullo. Soltanto sui rilievi di Sicilia e Calabria si potrà sviluppare qualche isolato e rapido rovescio pomeridiano, mentre altrove i cieli rimarranno sereni. Questo monologo anticiclonico inizierà a perdere parzialmente colpi nella seconda metà della settimana. A partire da giovedì, infatti, si registreranno le prime infiltrazioni d'aria più fresca in quota.

Non assisteremo a un vero e proprio ribaltone, ma all'innesco di temporali sparsi che colpiranno prima il Nord-est, per poi estendersi lungo la dorsale appenninica e le aree limitrofe, con qualche locale sconfinamento verso le pianure tirreniche. Si tratterà comunque di fenomeni localizzati che non intaccheranno il quadro termico generale: il contesto rimarrà caldo, sancendo l'inizio ufficiale della stagione estiva.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 25 maggio - Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia interne.

Domani, martedì 26 maggio - Al Nord: sole e caldo con picchi fino a 35°C. Al Centro: sereno e caldo. Al Sud: soleggiato.

Mercoledì 27 maggio - Al Nord: qualche temporale sulle Dolomiti, caldo a 36°C. Al Centro: generalmente sereno. Al Sud: rovesci pomeridiani sull’Appennino, sole altrove.

Tendenza: leggero cedimento dell’alta pressione dal 28, qualche temporale al nord-est e sui rilievi del Centro-Sud, nel complesso ancora caldo.