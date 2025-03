Milano-Cortina, Malagò: "Sogno 20 medaglie ma è complicato"

“Ai Giochi di Milano-Cortina puntiamo a migliorare il risultato semi-record di Pechino, con 17 medaglie, solo una volta facemmo meglio. Laddove siamo qualificati di diritto non credo ci porti valore aggiunto sul medagliere. Fare qualcosa di più di 17 medaglie sarebbe tanta roba, il sogno è arrivare in doppia cifra con un ‘2’ davanti, ma è molto complicata”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza post Giunta parlando del numero di medaglie che l’Italia potrebbe vincere ai Giochi di Milano-Cortina 2026. “Siamo più deboli dove non abbiamo fatto risultati, sulle due squadre dell’hockey e nelle discipline tecniche dell’alpino. Abbiamo una squadra di biathlon molto forte ma non è andata bene quest’anno, e siamo in crescita grandissima sul fondo, mentre nel trampolino della combinata facciamo fatica. Sci alpinismo? Nella sprint siamo meno forti e nel bob ci stiamo avvicinando ai primi, come slittino e skeleton. Negli sport sul ghiaccio non abbiamo possibilità solo nello short-track ma abbiamo speranza di medaglia nell’artistico, danza e pista lunga” ha aggiunto Malagò.