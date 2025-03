Milano Cortina si avvicina a grandi passi. E il 6 febbraio, a un anno esatto dalla cerimonia di apertura dei prossimi Giochi invernali a San Siro, scatta il countdown ufficiale. Al Teatro Strehler di Milano è in programma quel giorno "One year to go", cerimonia istituzionale che aprirà il percorso verso le Olimpiadi: il Comitato Olimpico Internazionale inviterà ufficialmente i Comitati Olimpici Nazionali (NOC) e i loro migliori atleti a partecipare ai prossimi Giochi Invernali, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026.

Sarà il Presidente del CIO Thomas Bach a consegnare simbolicamente gli inviti ai presidenti e ai rappresentanti dei NOC nel corso di una cerimonia a porte chiuse alla presenza delle massime autorità dei territori ospitanti e della Fondazione Milano Cortina 2026.

Milano Cortina, conto alla rovescia

Il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici si materializzerà anche in piazzetta Reale, a Milano. A pochi passi dal Duomo di Milano, l’Omega Countdown Clock segnerà i giorni, le ore, i minuti e i secondi che separano l’Italia e il resto del mondo dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il 6 febbraio segna un importante passo avanti anche per la vendita dei biglietti. In quella data, le oltre 350.000 persone che si sono registrate sulla piattaforma ufficiale di Fondazione Milano Cortina 2026, riceveranno una finestra temporale dedicata, senza code o attese online, per l’acquisto dei biglietti dei prossimi Giochi Olimpici Invernali. La vendita libera per le Olimpiadi sarà aperta ad aprile con un piano di ticketing inclusivo, che prevede un costo inferiore ai 40 euro per più del 20% dei biglietti e inferiore ai 100 euro per il 57%, per consentire a tutti di partecipare all’emozione unica dei Giochi.

Torna la Winter Games Week nelle scuole italiane

Dal 3 al 7 febbraio, Milano Cortina 2026 tornerà anche nelle scuole italiane con la seconda edizione della Winter Games Week. Dopo il successo del 2024, Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico, realizzerà una settimana didattica, con moduli dedicati ai principi educativi dello sport e ai valori Olimpici e Paralimpici, per coinvolgere studentesse e studenti di tutto il Paese.

A Milano, giovedì 6 febbraio alle 17.30, alla presenza dell’Assessore per lo Sport del Comune di Milano, Martina Riva, dei vertici della Fondazione, di Samsung e di Enel, sarà inaugurato il Milano Cortina 2026 Sport Village Powered by Samsung & Enel, uno spazio aperto al pubblico nel cuore di Piazza Duomo che permetterà di vivere tutte le emozioni e l’entusiasmo degli sport invernali. Per quattro settimane turisti e cittadini milanesi potranno partecipare gratuitamente a workshop culturali e digitali, e cimentarsi in due discipline olimpiche: Hockey su Ghiaccio e Curling. Grazie alla presenza di due campi sportivi e al supporto costante di istruttori, sarà infatti possibile partecipare a lezioni di trenta minuti per conoscere da vicino il fascino di questi sport. Il Milano Cortina 2026 Sport Village Powered by Samsung & Enel sarà aperto tutti i giorni fino al 6 marzo 2025.

La campagna "One year to go", a disposizione di tutti i territori Olimpici e Paralimpici del 2026, è stata studiata partendo dalla mascotte Tina che rappresenta i valori e lo spirito italiano, dinamico e contemporaneo. È una comunicazione volutamente in inglese per parlare a un pubblico ampio e trasversale con un copy chiaro e immediato: “One Year to Go”. Manca un anno esatto alla cerimonia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e Tina vuole ricordarcelo con una scultura nel ghiaccio che rappresenta il -1, su uno sfondo innevato. La campagna è on air sui canali Out of Home del comune di Milano per due settimane e verrà amplificata anche dagli altri comuni sede di gara e dai partner internazionali e domestici sui propri canali digitali.

Spettacolo a Cortina

In Piazza Roma, giovedì 6 febbraio dalle ore 18, Cortina d’Ampezzo celebrerà il “One Year to Go” con un evento emozionante per festeggiare l’inizio del conto alla rovescia dei 365 giorni che ci separano dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Sempre nel mese di febbraio il curling sarà protagonista proprio a Cortina al Curling Olympic Stadium, dove Airbnb organizzerà la "Curling Experience and stay". Una serie di eventi pensati per avvicinare sempre più persone alla disciplina che ha portato Stefania Constantini e Amos Mosaner sul tetto del mondo ai Giochi Invernali del 2022.

Il 6 febbraio la Regione Lombardia ha organizzato dalle 17 uno spettacolo di pattinaggio sincronizzato nella pista di Piazza Città di Lombardia, con il pubblico che a seguire potrà pattinare gratuitamente fino alle ore 20. Ospiti d’eccezione Tina e Milo, le Mascotte dei Giochi 2026.

Una celebrazione speciale è prevista anche a Sondrio venerdì 14 febbraio, con interventi delle Istituzioni e l’esibizione di una selezione dei migliori atleti della Nazionale italiana. L’appuntamento aperto al pubblico sarà in Piazza Garibaldi a partire dalle 16:30. Interverranno, tra gli altri, Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e Marco Scaramellini, Sindaco di Sondrio. A seguire il Gran Galà di pattinaggio artistico.

L'Olimpiade culturale fa tappa a Livigno e Trento

Tra il 5 e l'8 febbraio a Livigno, palcoscenico delle gare di freestyle skiing e dello snowboard, andrà in scena “Circles, il viaggio dei Giochi”, uno spettacolo teatrale parte dell’Olimpiade Culturale, il programma multidisciplinare di Fondazione Milano Cortina 2026 che promuove i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport in Italia. All’interno dell’Alpine Sky Theater, location iconica e fiabesca di Livigno, la compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre porterà in scena un grande racconto corale che attraversa la storia dello sport invernale e della montagna, dall’antichità al futuro per un tuffo nella magia a Cinque Cerchi.

L’Olimpiade Culturale porterà le celebrazioni anche a Trento, dove il 6 febbraio inaugurerà la mostra "Performance". Allestita a Le Gallerie di Trento, curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino e dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con il Museo Olimpico di Losanna e inserita nel progetto espositivo triennale “Anelli di Congiunzione”, l’esposizione indaga il delicato rapporto tra tecnica e sport all’interno del racconto sulla storia Olimpica e Paralimpica.

A Bormio ci sarà poi il Flash Mob Olimpico, un evento straordinario che unisce sport, valori locali e un linguaggio inclusivo. I protagonisti saranno i bambini, da quelli più piccoli dell'asilo e delle elementari fino alle classi delle scuole medie. Insieme, andranno a ricreare le immagini iconiche delle Olimpiadi, sullo sfondo della località che ospiterà lo sci alpino e lo sci alpinismo alle prossime Olimpiadi Invernali. Il magico video del Flash Mob verrà lanciato il 6 febbraio sui canali ufficiali di Bormio, mentre il 7 febbraio in piazza del Kuerc alle ore 17, a un anno esatto dalla gara regina delle Olimpiadi 2026 (la Discesa Libera di sci alpino maschile, sulla leggendaria Pista Stelvio) verranno svelati i tanto attesi Cinque Cerchi Olimpici con il coinvolgimento delle nuove generazioni, della popolazione del comprensorio, degli operatori e dei tanti turisti che saranno in località.

A Roma il legame tra Italia e spirito olimpico

Il 4 febbraio 2025 Coca-Cola, Worldwide Olympic and Paralympic Partner, organizzerà presso il Centro Studi Americani di Roma una tavola rotonda per parlare del legame tra l'Italia e lo Spirito Olimpico. In quell'occasione - alla presenza di Andrea Varnier, Ceo di Fondazione Milano Cortina 2026 - verrà inoltre presentata una ricerca sul tema.

In occasione del “One Year to Go”, Visa, Worldwide Payment Technology Partner di Milano Cortina 2026, annuncerà proprio il 6 febbraio un nuovo ingresso nel Team Visa, a cui seguirà nei giorni successivi l’annuncio di una nuova campagna di comunicazione realizzata per raccontare il forte legame tra il brand e i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Mobility Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, celebrerà invece l’evento del “One Year to Go” illuminando la Stazione di Milano Centrale con i colori della bandiera italiana. Un momento simbolico per celebrare un anno all’inizio della manifestazione.

Casa Randstad con Giuliano Razzoli

Il 6 febbraio alle 18:45 Randstad Italia, HR Partner di Milano Cortina 2026, inaugura Casa Randstad con un evento esclusivo che vedrà la partecipazione di Giuliano Razzoli, Campione Olimpico di slalom speciale alle Olimpiadi di Vancouver 2010, Zoran Filicic, commentatore televisivo e giornalista sportivo, e del Ceo Marco Ceresa. L'evento, a numero chiuso, si terrà presso Randstad Box in via S. Vigilio a Milano.

AB InBev, celebra con Corona e Corona Cero, birra analcolica sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, il conto alla rovescia con un evento esclusivo il 6 febbraio, dalle 11 alle 16, al Mottolino di Livigno per brindare ai prossimi golden moments, e promuovere moderazione e consumo responsabile.

Per tutta la giornata del 6 febbraio, Salomon porterà la festa per il “One Year to Go” anche nello store di Corso Garibaldi a Milano, dove per l'occasione verranno distribuite delle card personalizzate e offerti gadget a tema per ogni acquisto. Dalle 17:30 il campione olimpico Antonio Rossi sarà nel punto vendita per un momento dedicato di meet & greet. Alle 18 i runner della Running Art Experience disegneranno un percorso dedicato su Strava pensato per questa giornata di celebrazioni.

I test event e Sanremo

Sono ufficialmente partiti i test event, un fitto calendario di competizioni internazionali e nazionali tra neve e ghiaccio pensati per collaudare diversi aspetti organizzativi, simulando le condizioni che si verificheranno in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra il 14 e il 16 febbraio le finali dell’ISU Short Track World Tour arriveranno al Forum di Assago di Milano per tre giornate all’insegna della velocità e dell’adrenalina [ISU - International Skating Union Tickets - TicketOne]. Pochi giorni dopo, tra il 19 e il 20 febbraio, il Forum di Assago ospiterà tutto il talento e la magia delle atlete e degli atleti del Figure Skating.

Il 12 febbraio 2025, Milano Cortina 2026, tornerà per la quinta volta consecutiva sul palco del Festival di Sanremo 2025. Un'occasione per svelare alcune importanti opportunità che coinvolgeranno l'Italia intera nel viaggio verso i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026.