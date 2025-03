'La bella d’Alghero' secondo Antonio Marras

Le bocche da bambola puntellate di cristalli rossi. Nero e sensualità. Arricciature e sovrapposizioni. Fiocchi e fiori. E ancora, ricami, inserti, broccati e stampe. Benvenuti nell’universo di Antonio Marras, che per la collezione dedicata al prossimo autunno-inverno parte dal ritrovamento di ‘La bella d’Alghero’, un’opera lirica del 1892, messa in scena una sola volta a Pesaro. “Si tratta di un’opera che aveva la potenza di ‘Cavalleria rusticana’ ambientata ad Alghero - dice lo stilista nel backstage della sfilata, andata in scena in uno spazio industriale a pochi passi dalla Fondazione Prada -. Grazie al librerto ritrovato la stiamo rimettendo in scena con il Comune di Alghero”.

Partendo da questo immaginario, racconta il creativo sardo, “ho pensato a una grande carovana di teatranti che si imbarca su un piroscafo e da Barcelona sbarca ad Alghero”. La sensualità è palpabile in pedana, con le modelle fasciate in abiti stretch e taffetà, voile e tulle. Le lavorazioni in fiori di tessuto puntellano la collezione così come inserti patch, decori, flock e ricami, mentre i fiori appuntanti al petto si snodano in lunghi fili che i modelli tengono tra le mani. E sembra proprio di vedere i personaggi della ‘Carmen’ di Bizet o i ‘Pagliacci’ di Leoncavallo muoversi lungo la pedana.

Sugli abiti spiccano pennellate, ritratti, mani, e rose degne di una diva di Hollywood. E in effetti in prima fila siede Sharon Stone, ospite speciale della sfilata. “Con lei c’è un rapporto speciale - ammette Marras -. Mi piace il fatto che sia stata lanciata come una bomba sexy ma è un attrice straordinaria”. In particolare, osserva lo stilista sardo, “quello che mi piace di Sharon Stone è che non abbia mascherato e stravolto i suoi tratti. Ci sono i segni del tempo che la rendono più affascinate e senza trucco è radiosa. Ha un modo di fare molto affabile, è carina e gentile e non se la tira”.

Una donna come lei, sottolinea Marras, “che ha avuto una fase difficile delle sua esistenza, si è riappropriata della vita ed è tornata ad essere quello che è: non solo una star ma una vera donna. Spero mi prenda per mano e mi porti avanti, poi se presterà il volto al marchio per una futura campagna pubblicitaria si vedrà. “È qui ora - chiosa lo stilista - ci sono tante cose da mettere insieme, capiremo cosa succederà. Il fatto che sia qui è molto importante”. (di Federica Mochi)