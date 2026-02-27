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Vivian Jenna Wilson, la figlia trans di Elon Musk in passerella per Gucci

Il loro rapporto si è interrotto da diversi anni. La giovane ha infatti tagliato i ponti con il padre, assumendo il cognome della madre

Vivian Jenna Wilson, foto ufficio stampa Gucci
Vivian Jenna Wilson, foto ufficio stampa Gucci
27 febbraio 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vivian Jenna Wilson, figlia primogenita di Elon Musk, che nel 2022 ha intrapreso il percorso di transizione di genere assumendo il cognome della madre, è apparsa oggi in passerella per Gucci, a Milano. La modella ha calcato la passerella fasciata in un lungo abito bianco, precedendo l'uscita finale di Kate Moss nella prima sfilata di Demna alla direzione creativa della maison fiorentina.

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Il rapporto tra Elon Musk e sua figlia è interrotto da diversi anni. La giovane ha infatti tagliato i ponti con il padre, citando la sua identità di genere e arrivando a cambiare legalmente nome e cognome per non essere più associata a lui.

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