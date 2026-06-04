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Il volto di Vasco Rossi 'invade' le città, annuncio in arrivo? - Video

04 giugno 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
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Mistero e attesa intorno a Vasco Rossi. Il volto dell'icona indiscussa del rock italiano è apparso in moltissime città del Paese, da Milano a Roma, da Bologna a Napoli, con segnalazioni arrivate da oltre venti località, attirando l'attenzione di migliaia di fan e curiosi.

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L'iniziativa diffusa compare mentre il tour 2026 entra nel vivo, dopo la data zero di Rimini, e si prepara a fare tappa a Ferrara, dove il 5 e 6 giugno sono attesi 120mila spettatori al Parco Urbano G. Bassani. Nessuna comunicazione ha accompagnato la comparsa delle immagini, alimentando le interpretazioni più varie da parte del pubblico. L'ipotesi è che possa trattarsi di qualche imminente novità, e ora l'attenzione si sposta su Ferrara, dove, forse, potrebbero emergere ulteriori dettagli.

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