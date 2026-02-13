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Arriva la Fiat Topolino Corallo, nuova tinta per leader mercato quadricicli elettrici

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Offre anche un quadro strumenti digitale completamente nuovo, più grande leggibile

Arriva la Fiat Topolino Corallo, nuova tinta per leader mercato quadricicli elettrici
13 febbraio 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova colorazione per la Fiat Topolino: il quadriciclo elettrico che nel 2025 in Italia ha conquistato la prima posizione nel mercato con quasi 4.000 immatricolazioni (pari al 40% di quota) è adesso proposto anche nel nuovo colore Corallo e offre un quadro strumenti digitale completamente nuovo, più grande (passa da 3,5'' a 5,7'') e nitido con grafica semplificata e migliore leggibilità. Gli ordini che si sono aperti oggi vedono la nuova Topolino Corallo offerta a un prezzo promozionale di 7.650 euro, con il finanziamento di Stellantis Financial Services Italia.

Nel 2025, peraltro la Fiat Topolino si è assicurata la posizione di leader nel mercato europeo dei quadricicli, con una quota del 20%, forte di qualità adatte alla mobilità urbana come le dimensioni compatte (soli 2,53 metri) una velocità massima di 45 km/h e una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia.

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Fiat Topolino Corallo quadricicli elettrici mobilità urbana
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