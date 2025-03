Con l’entrata in vigore della Legge n.177/2024, Hyundai ha ampliato la sua offerta con una gamma di vetture guidabili anche dai neopatentati. L’azienda propone modelli elettrici e ibridi che garantiscono prestazioni brillanti, elevati standard di sicurezza e un comfort superiore, rendendoli perfetti anche per i nuovi automobilisti.

Hyundai Inster: il SUV elettrico compatto per neopatentati

Hyundai Inster è un SUV compatto a zero emissioni, ideale per chi desidera un'auto pratica e tecnologica. Con un’autonomia fino a 518 km nel ciclo urbano e un sistema di ricarica rapida che consente di passare dal 10% all’80% in soli 30 minuti, offre la massima praticità per la guida quotidiana.

In Italia, Inster è disponibile in due varianti:

• versione base: motore elettrico da 97 CV, batteria da 42 kWh e autonomia fino a 327 km (ciclo combinato WLTP).

• versione top di gamma: motore da 115 CV, batteria da 49 kWh e autonomia fino a 370 km (ciclo combinato WLTP).

Hyundai Kona: il SUV versatile anche per i neopatentati

Un altro modello perfetto per i neopatentati è la Hyundai Kona, disponibile sia elettrica che full hybrid.

Per chi sceglie la motorizzazione 100% elettrica, sono disponibili due varianti con batteria da:

• 48,6 kWh, per un’autonomia fino a 377 km

• 64,8 kWh, per un’autonomia fino a 514 km

In alternativa, i neopatentati possono optare per la versione Hybrid, che abbina un motore benzina 1.6 GDI a un’unità elettrica, offrendo consumi ridotti ed elevate prestazioni. Inoltre, è disponibile anche la versione 1.0 T-GDI da un litro, con cambio manuale o automatico a doppia frizione.

Tucson e le compatte i10 e i20

Anche la Hyundai Tucson entra nella categoria delle auto guidabili dai neopatentati, grazie alla motorizzazione mild hybrid 48V Diesel 1.6 CRDi.

Infine, nella gamma Hyundai non mancano le i10 e i20, due compatte perfette per chi ha appena preso la patente. Questi modelli, in tutte le motorizzazioni disponibili, sono conformi ai limiti previsti per i neopatentati e garantiscono un’ottima combinazione di agilità, sicurezza e tecnologia.

Hyundai dimostra ancora una volta il suo impegno nell’innovazione e nell’accessibilità, offrendo un’ampia scelta di modelli pensati anche per i neopatentati. Grazie a motorizzazioni efficienti, dotazioni tecnologiche avanzate e un elevato livello di sicurezza, i giovani guidatori possono trovare l’auto perfetta per le loro esigenze.