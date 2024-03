Nuovo nome per brand DR, si chiamerà Ich-X

Il gruppo molisano, nessuna causa persa con ex campione di Formula Uno, siamo solo in fase cautelare, nessun impatto su clientela

La notizia diffusa negli ultimi giorni da alcuni organi di stampa circa la causa che sarebbe stata persa nei confronti dell'ex campione di Formula Uno Jacques Ickx "è falsa in quanto al momento si è chiusa solo la fase cautelare a cui farà seguito il giudizio di merito". A riprova della "buona fede e delle iniziali intenzioni", Dr Automobiles ha deciso, "nel pieno rispetto di Jaques Ickx e indipendentemente da quella che sarà la sentenza del giudice ordinario, di modificare la registrazione del marchio in Ich-X”. A precisarlo in una nota è Dr Automobiles Groupe.

"Pur dopo la regolare e conforme registrazione completa del marchio Ickx (X in versione figurativa), con il quale è stato lanciato nel corso del 2023 il modello off-road denominato K2, Dr Automobiles è stata citata come controparte nell’ambito di un giudizio avviato dall’ex pilota Jaques Ickx". Dr Automobiles spiega che "nelle proprie intenzioni il marchio Ickx fa riferimento solo ed esclusivamente alla X, intesa da sempre in ambito automotive come simbolo del mondo off-road e che giammai nella registrazione nominale Ickx (che foneticamente si legge X) c’è stata la volontà di ricondurlo all’ex pilota Belga".

Dr Automobiles precisa inoltre che i clienti di X, già possessori di un K2, "non sono assolutamente interessati dall’ordinanza cautelare e che ad oggi nulla deve la società all’ex pilota belga (eccezion fatta per le spese legali della fase cautelare). Nei prossimi giorni saranno regolarmente commercializzati presso la rete dei concessionari Sportequipe/Ich-X gli esemplari di K2 che riportano la nuova denominazione Ich-X. Nel corso del 2024 il brand Ich-X vedrà ampliata la propria gamma con altri due nuovi modelli off-road".