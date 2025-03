Fisco, Salvini: "Rottamazione riguarda 10 milioni di italiani, Giorgetti d'accordo"

La priorità assoluta della Lega per questo 2025 in termini economici è "una rottamazione seria, definitiva, equa, vantaggiosa per lo Stato e utile per milioni di italiani". Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della pdl della Lega sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. "E' un tema - ha spiegato - che tocca circa 10 milioni di italiani". "Ho interloquito con Giorgetti su questo tema e la vediamo alla stessa maniera, c'è piena sintonia", ha assicurato rispondendo ai giornalisti.