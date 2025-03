Boom di interazioni social per Sanremo 2025. La seconda serata del Festival ha segnato un nuovo traguardo. L'analisi della ricerca di Socialcom, realizzata con la piattaforma Socialdata in esclusiva per l'Adnkronos, ha raccolto 315 milioni di interazioni, quasi il triplo rispetto alla prima serata. Dal primo febbraio 2025, le menzioni totali del festival salgono a 1,6 milioni.