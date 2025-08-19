circle x black
Botulino, seconda vittima in Sardegna: è Valeria Sollai, anche lei aveva mangiato guacamole a Fiesta Latina

Anche la 62enne come la 32enne morta l'8 agosto aveva mangiato la salsa messicana contaminata

Valeria Sollai - Foto dal profilo Facebook
19 agosto 2025 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda vittima del botulino in Sardegna. E' morta oggi, martedì 19 agosto, nelle prime ore della mattina Valeria Sollai, la donna di 62 anni ricoverata da settimane al policlinico di Monserrato dopo che aveva mangiato cibi con guacamole alla Fiesta Latina.

L'8 agosto scorso era morta Roberta Pitzalis, 38 anni, anche lei intossicata dal batterio dopo che aveva mangiato taco con salsa messicana a base di avocado acquistato in un food truck nel corso dello stesso evento.

