La protesta di Pd, M5S e Avs dopo l'appello per fermare lo "scempio" di "aprire le porte del Parlamento a nazisti e fascisti". Intonata Bella Ciao. Sospese tutte le conferenze stampa: "Non ci sono le condizioni". Il leghista Furgiuele non si arrende: "Ci riprovo? Sì"

Stop alla conferenza sulla remigrazione alla Camera dopo che i deputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato oggi la sala stampa per impedire l'evento, intonando Bella Ciao e Fischia il Vento (VIDEO). In apertura di seduta, l'opposizione aveva lanciato un appello in extremis alla presidenza della Camera perché intervenisse per fermare lo ''scempio'' di ''aprire le porte del Parlamento a nazisti e fascisti''.

Per “motivi di ordine pubblico” sono state quindi sospese le conferenza stampa previste in sala stampa alla Camera, compresa quella sulla remigrazione delle 11.30. “Non ci sono le condizioni per tenere una conferenza stampa”, è stato spiegato ai presenti. I deputati delle opposizioni che hanno occupato la sala e quelli promotori della conferenza sulla remigrazione sono però rimasti all’interno della sala.

"Restiamo fino a che non saltano tempi tecnici per la conferenza”, ha spiegato Francesco Silvestri, del M5S. Bloccato intanto all'ingresso di Montecitorio il comitato per la Remigrazione che oggi doveva presentare in sala stampa la proposta di legge di iniziativa popolare. "Ci hanno bloccato, per oggi non ci fanno entrare", dicono dal gruppo.

La dem Braga: "Impedito sfregio alle istituzioni"

"Oggi abbiamo occupato la sala stampa della Camera per impedire che si compisse uno sfregio alle istituzioni. Chi si rifà a ideologie fasciste, naziste, inneggia alla violenza, non può trovare spazio nelle istituzioni democratiche che, ricordo, sono nate da chi ha combattuto quelle ideologie. Il nostro impegno oggi e sempre sarà quello di preservare anche un luogo sacro come la Camera dei Deputati dalla presenza di messaggi che ci riportano drammaticamente alle tragedie del passato e che rischiano davvero di incrinare i fondamenti della nostra democrazia", ha spiegato Chiara Braga, presidente del Gruppo Pd della Camera dei deputati.

"Oggi - prosegue - una protesta pacifica di deputati delle opposizioni ha impedito che si svolgesse questa conferenza stampa e noi saremo sempre delle sentinelle attente a salvaguardare i valori democratici della nostra Repubblica, fondata appunto sull'antifascismo e a osteggiare con i mezzi pacifici come oggi chi invece ci vuole riportare a un drammatico passato", sottolinea,

A chi chiedeva se, nel caso in cui venisse riproposto l'incontro, il Pd fosse pronto a occupare nuovamente Braga ha risposto: "Sì e ovviamente ci auguriamo che si possa anche arrivare ad una soluzione in qualche modo definitiva nell'utilizzo degli spazi della Camera dei Deputati per preservare questi principi e questi valori che dovrebbero essere non solo di una parte politica ma di tutte le forze politiche che si riconoscono nella nostra Repubblica democratica", conclude.

Opposizioni: "Tenuti fuori i fascisti dall'Aula"

"Neonazisti e neofascisti non sono benvenuti nelle aule del Parlamento. Abbiamo fatto rispettare la Costituzione", dice Nicola Fratoianni che insieme ad parlamentari di opposizione ha presidiato gli ingressi della Camera per verificare che i partecipanti alla conferenza non entrassero a Montecitorio.

"Questa è la casa della democrazia, la casa di Giacomo Matteotti, Umberto Terracini, Angela Gotelli, Teresa Mattei, Sandro Pertini, don Sturzo, sarebbe stato inammissibile se fascisti dichiarati fossero entrati in questa casa della democrazia oltraggiando la memoria delle nostre madri e dei nostri padri costituenti", gli fa eco Angelo Bonelli.

Anche Riccardo Ricciardi sottolinea: "Chi e' nazista, chi e' fascista qua non può entrare". Matteo Orfini, dle Pd, spiega: "Abbiamo fermato dei fascisti che volevano profanare il tempio della democrazia, abbiamo fatto il nostro dovere".

Il leghista Furgiuele non si arrende: "Ci riprovo? Sì"

Dal canto suo, il leghista Domenico Furgiuele - sua l'idea di ospitare il convegno 'Remigrazione e riconquista. Presentazione della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare' che prevedeva la partecipazione di esponenti dell'estrema destra da Casapound a Forza Nuova - lasciando la sala stampa della Camera dopo l’annullamento della conferenza ha promesso: “Ci riprovo? Si’, penso proprio di sì”.

"Hanno impedito una conferenza. Sono degli antidemocratici. Non permettono di esprimere il proprio pensiero", continua il leghista, aggiungendo: "Ce l'ho con le opposizioni. Il presidente della Camera ha preso questa decisione per motivi di sicurezza".

Lega: "Sinistra limita libertà di parola"

"La libertà di parola e di pensiero è garantita dalle leggi e non può essere in alcun modo limitata da una sinistra violenta e arrogante che occupa perfino le sedi istituzionali come un Askatasuna qualunque, protesta intanto in una nota della Lega.

"I temi della sicurezza, della tutela delle forze dell'ordine e del contrasto all'immigrazione clandestina sono prioritari ed è legittimo discuterne in tutte le sedi: per questo, la Lega ha organizzato una grande mobilitazione con raccolta di firme a sostegno dell'agente indagato dopo la morte di uno spacciatore clandestino a Milano. I tentativi di bavaglio della sinistra non ci fermeranno", conclude il partito di Matteo Salvini.

Il caso

Ancora ieri Furgiuele non intendeva fare passi indietro sull'evento. Le opposizioni protestano da giorni. Come da giorni il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, ha messo in atto una moral suasion per fermare l'iniziativa.

In una dichiarazione ha messo nero su bianco la sua posizione in merito. "Ritengo inopportuna la conferenza stampa. Spero che il deputato ci ripensi". Appello respinto. "Non ritiro l'iniziativa", la risposta di Furgiuele. "Non ci sono fuorilegge che arrivano alla Camera, ma solo cittadini che vogliono presentare una proposta di legge. Spero che non si mettano di traverso, non lo accetteremo, questo è un luogo dove c'è il diritto di parola e dove chi propone una legge popolare deve poter parlare". Quindi, oggi, la protesta annunciata e lo stop.