Usa, Ceccardi in sala quando Bannon fa saluto a mano tesa: "Frainteso, fa pure pugno chiuso"

"Il gesto di Bannon? E' stato sicuramente frainteso, non possiamo misurare la gradazione dell’angolatura del braccio di ogni persona che saluta, è ridicolo". Lo dice all'AdnKronos Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, nel gruppo dei Patrioti, tra i politici italiani presenti al Cpac di Washington, la convention dei conservatori Usa. La leghista era in sala quando l'ex stratega di Trump, Steve Bannon avrebbe fatto il gesto del saluto nazista, mentre interveniva dal palco.

"Io -assicura- non ci ho visto alcuna intenzionalità, ha pure mostrato il pugno chiuso...". Sulle polemiche, che hanno portato alla rinuncia a intervenire di Jordan Bardella, braccio destro di Marine Le Pen, spiega: "Il Cpac ospita tantissimi ebrei e la memoria dell'olocausto qui è un tema estremamente importante". Plauso dei presenti per il saluto nazista? "Quanto si è visto -spiega ancora l'ex sindaca di Cascina- è avvenuto alla fine del suo intervento, lo stavano applaudendo già, faceva un sacco di gesti, non uno in particolare...".