Garrone (Gaslini): "Con Padiglione Zero Istituto si confermerà eccellenza nel mondo"

“La conclusione dell'opera probabilmente segnerà il ruolo del Gaslini nel prossimo secolo. È fondamentale continuare ad essere eccellenti non solo dal punto di vista clinico, ma anche scientifico. Al Gaslini arrivano bambini da 40 Paesi al mondo. Un istituto che da 87 anni cura e si prende cura dei bambini, con un livello di eccellenza clinica e della ricerca, che aveva bisogno di un forte ammodernamento. Entro la fine del 2026 il padiglione 0 sarà consegnato”. Con queste dichiarazioni, il presidente dell'Istituto Giannina Gaslini, Edoardo Garrone, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dei lavori, con la simbolica ‘posa della prima pietra’, per la realizzazione del nuovo ospedale Gaslini di Genova, primo importante passo nella ristrutturazione dell'ente ospedaliero pediatrico. Si tratta del 'Padiglione zero", che insieme agli attuali padiglioni centrali concentrerà tutte le funzioni acute, liberando gli edifici sul fronte mare che verranno destinati a una serie di funzioni non ospedaliere.