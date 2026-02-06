Milano-Cortina: Vettor (Sio), 'The impossible Gym sensibilizza su obesità'

"La Sio patrocina The Impossible Gym perché supportare una manifestazione così ben strutturata è assolutamente essenziale, soprattutto sul piano della comunicazione, strumento fondamentale per aumentare la consapevolezza sul tema dell'obesità. Si tratta di una malattia cronica recidivante, riconosciuta anche dalle istituzioni". Lo ha detto Roberto Vettor, membro della Sio (Società italiana obesità), direttore scientifico e coordinatore clinico del Centro per le malattie metaboliche e della nutrizione presso Humanitas research hospital di Milano, intervenendo all'inaugurazione – a Milano – del tour itinerante organizzato da Lilly, che comprende due installazioni immersive: The Impossible Gym – Winter Edition in Piazza dei Mercanti, dedicata alle sfide quotidiane delle persone con obesità, e Fan Village in Piazza del Cannone, che ripercorre la storia della medicina moderna.