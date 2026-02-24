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Sanità, Lorenzin (Pd): "Ai sempre più accurata, ma serve governance"

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24 febbraio 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
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"Tra gli aspetti negativi e rischiosi" dell'intelligenza artificale, "vi è il fatto che si tratta di una macchina che è, di per sé, generativa quindi è molto importante ciò che inseriamo, cioè come decidiamo di governare il processo. Non lo stiamo ancora facendo, anzi lo stiamo subendo. C'è bisogno di un sistema di regole per garantire libertà, democrazia nell'accesso alle informazioni. C'è un grande tema sulla responsabilità, sia clinica che non clinica: è molto importante che questi aspetti siano governati". Lo ha detto Beatrice Lorenzin, componente Commissione Bilancio, Senato della Repubblica, intervenendo a Roma all'evento di presentazione del programma formativo 'Il futuro che cura', promosso da Johnson & Johnson e Microsoft Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale Ets.

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