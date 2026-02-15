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Ambra Angiolini, che San Valentino! Il video selfie che nasconde il dettaglio

Un segno che non passa inosservato...

Ambra Angiolini - fotogramma/ipa
Ambra Angiolini - fotogramma/ipa
15 febbraio 2026 | 21.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

San Valentino è ormai alle spalle, ma qualcuno sembra averne conservato un ricordo ben visibile. A mostrarlo, senza troppi filtri, è stata Ambra Angiolini che oggi, domenica 15 febbraio, ha pubblicato un video selfie girato tra le vie di Milano.

Accanto a lei, la figlia Jolanda Renga e altre due amiche. Pranzo in un'osteria di fiducia, atmosfera rilassata, tipica tra donne. Ma a catturare l'attenzione dei follower è stato un particolare ben visibile al centro del collo dell'attrice: un livido scuro, tra il nero e il viola. Sui social è partito il tram tram. C'è chi ha parlato di un semplice ematoma e chi, ha citato un segno decisamente più romantico. Insomma, un dettaglio che profuma di passione.

Del resto, poche settimane fa, ospite a Domenica In, Angiolini aveva fatto intendere che il suo cuore batte di nuovo per qualcuno. "Mi fa stare bene, io sono innamorata. Io sono fidanzata con lui ma lui non lo sa", aveva detto l'attrice senza svelare l'identità dell'uomo. Coincidenze? Chissà.

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ambra angiolini san valentino
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