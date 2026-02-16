circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'Cuori 3' su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di share

Secondo gradino del podio per Rai2 con Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. 'Affari Tuoi' raggiunge il l 22,8% di share mentre 'La Ruota della Fortuna' registra il 21,7%

Ascolti tv, 'Cuori 3' su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di share
16 febbraio 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Cuori 3', la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, che ha totalizzato 2.968.000 telespettatori e il 17,7% di share. Secondo gradino del podio per Rai2 con Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il pattinaggio artistico, infatti, è stato seguito da 2.073.000 telespettatori raggiungendo uno share dell'11,7%. Terzo posto per 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' condotto da Gerry Scotti che su Canale 5 ha interessato 1.682.000 telespettatori (share del 13,6%).

Fuori dal podio sul Nove 'Che Tempo Che Fa' ha interessato 1.506.000 telespettatori raggiungendo uno share dell’8,4% mentre su Italia1 'Le Iene' hanno raggiunto 1.223.000 telespettatori (share del 9,9%). Su Rai3 'Presadiretta' è stata vista da 781.000 telespettatori (share del 4,l4%) mentre su Retequattro il programma 'Fuori dal Coro' è stato seguito da 618.000 telespettatori pari al 4,8%. Su La7 'Surviving – Il caso Epstein' ha ottenuto 389.000 telespettatori e il 2,3% share e, su Tv8, 'Infinite Storm' ha realizzato 245.000 telespettatori e l’1,4% di share.

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia della Rai 'Affari Tuoi' ha intercettato 4.569.000 telespettatori pari al 22,8% mentre su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.342.000 telespettatori (share del 21,7%).

Da segnalare, poi, che nel pomeriggio su Canale5 'Amici' è stato visto da 2.748.000 telespettatori pari al 19,6% mentre su Rai1 'Domenica In' è stata seguita da 1.920.000 telespettatori (share del 14,1%). Ancora su Canale 5 'Verissimo' ha ottenuto 2.111.000 telespettatori (share del 18,6%) mentre su Rai1 'Da Noi… a Ruota Libera' ha registrato 1.674.000 telespettatori e il 13.3% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti share telespettatori prime time ascolti tv ascolti tv ieri sera ascolti tv ieri ascolti tv 15 febbraio 2026
Vedi anche
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza