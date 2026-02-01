circle x black
Che Tempo che Fa, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

L'appuntamento con Fabio Fazio è alle 19.30 sul NOVE

Fabio Fazio - fotogramma/ipa
Fabio Fazio - fotogramma/ipa
01 febbraio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Che Tempo che Fa' torna oggi, domenica 1 febbraio, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti di Fabio Fazio: in esclusiva tv Alberto Trentini, liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, mentre si trovava in Venezuela con la ong internazionale Humanity & Inclusion.

Antonio Albanese, presto al cinema con la nuova commedia da lui diretta e interpretata 'Lavoreremo da grandi'; Geolier, fresco d’uscita con l’album 'TUTTO È POSSIBILE', certificato disco d’oro a solo una settimana dal debutto, e protagonista di un tour negli stadi dal prossimo giugno; Belén Rodriguez, conduttrice della sesta edizione di 'Only Fun – Comico Show', in onda dal 5 febbraio tutti i giovedì in prima serata sul NOVE.

E ancora: Mimmo Paladino, al Memoriale della Shoah con la mostra 'Mimmo Paladino. Görlitz – Stalag VIII A – 15 gennaio 1941'; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Carlo Verdelli, dal 3 febbraio nelle librerie con il saggio 'Il diavolo in tasca'; Marco Varvello; Maurizio Scaltriti, Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Belén Rodriguez; Nino Frassica; Orietta Berti; Mara Maionchi; Diego Abatantuono, sul set del nuovo film 'Il malloppo', di Volfango De Biasi; Kristian Ghedina, commentatore dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sui canali Eurosport, su HBO Max e discovery+; Paolo Rossi, a teatro con gli spettacoli 'Operaccia satirica' e 'Stand up classic'; Giovanni Esposito; Francesco Paolantoni; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.

