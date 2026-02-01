"Sono quella che sono grazie a te". Emma Marrone ha celebrato oggi, domenica 1 febbraio, il compleanno della mamma Maria, con cui condivide da sempre un rapporto speciale, reso ancora più intenso dopo la scomparsa del papà Rosario, morto nel 2022 dopo una battaglia contro la leucemia.

La cantante ha voluto rendere omaggio alla madre con un messaggio pubblicato sui social: "Buon compleanno mamma. Sei la mia icona. La più alta forma di ispirazione. La donna più incredibile che io abbia mai conosciuto", ha scritto la cantante salentina a corredo di una scatto datato che ritrae la madre. "Sei la mia vita - ha concluso Emma - ti amo".

La cantante ha più volte parlato pubblicamente del legame speciale che ha con la sua famiglia. Ospite a Verissimo, l'artista aveva raccontato: "Alla mia famiglia devo tutto. I miei genitori mi hanno sempre rispettata e ascoltata, mai giudicata. Mi hanno insegnato a rispettare ciò che è intorno a me". Un punto di riferimento, mamma Maria, che ha saputo tenere unita la famiglia con forza e coraggio anche nei momenti più difficili.