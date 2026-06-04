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Terremoto in Sicilia, scossa nella notte alle Isole Eolie

Avvertita una scossa di magnitudo 2.8

Sismografo - 123RF
Sismografo - 123RF
04 giugno 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte di oggi, giovedì 4 giugno, un terremoto di magnitudo ML 2.8 è stato avvertito nella notte alle Isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Ingv alle ore 2.03 ora italiana "con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8038, 15.3797 ad una profondità di 211 km", spiega l'INGV-Roma.

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Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in sicilia. All'alba di mercoledì 3 giugno infatti erano state avvertite tre scosse. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle 5.51 proprio a largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri.

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terremoto sicilia terremoto sicilia oggi isole eolie
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