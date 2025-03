Con la fine della terza serata di Sanremo 2025, Serena Brancale è ancora in testa alla classifica generale del FantaSanremo, il fantasy game sul festival che ha generato una competizione parallela tra bonus e malus sul palco dell'Ariston.

La cantante ha totalizzato 180 punti. Ma vediamo tutti i punteggi della terza serata nello specifico.

Classifica terza serata

Grande salto in avanti per Noemi che nella terza serata del festival ha totalizzato 85 punti, arrivando in cima alla classifica. Secondo posto per Gaia con 80 punti. Coma Cose, Francesco Gabbani e Shablo hanno chiuso la serata con 75 punti. Pari merito con Olly e Tony Effe con 70 punti. 65 per Sarah Toscano.

Brunori Sas, Clara e Modà hanno totalizzato 55 punti. Irama e Joan Thiele portano a casa 25 punti. Chiude la classifica Massimo Ranieri con un totale di 15 punti. Tutti gli altri concorrenti non hanno totalizzato nessun punto. Nella classifica generale, l'ultimo posto è di Massimo Ranieri con 40 punti.

Bonus e malus extra

Tutti gli artisti che sul palco dell'Ariston hanno mimato un cuore con le mani hanno ricevuto +20 punti per il bonus Avis. Gli altri bonus della serata sono stati: +5 punti se il cantante indossava un canottiera, +10 per una corona o una tiara in testa, +10 per outfit rosa, +5 per ombelico in bella vista e +20 per una palpata ai glutei della statua di Carlo Conti. Il malus invece è stato di -10 punti per il gesto dell'ombrello in diretta sul palco.

Come cambiare formazione

Da quest'anno è possibile cambiare la formazione della propria squadra. Ogni giorno, dalle 8 alle 20, si può modificare inserendo una riserva al posto di un Big schierato precedentemente. Per farlo, sarà necessario accedere all'app, alla propria squadra/lega e scambiare i due Big. E non solo. Ogni giorno, sempre nella stessa fascia oraria, è possibile cambiare il proprio capitano con un altro Big della propria squadra.

Ma non sarà possibile, in nessun caso e in nessuna fascia oraria, sostituire altri cantanti al di fuori della propria squadra.