"Non potrei essere più felice di così". Fedez, dopo il duetto con Marco Masini sulle note di Bella Stronza nella quarta serata di Sanremo 2025, appare sollevato e rilassato nel box di RadioDue. Sul palco dell'Ariston, le telecamere hanno indugiato sugli occhi lucidi del rapper nelle fasi iniziali dell'esibizione. La canzone di Masini è stata rivisitata e integrata dalle barre del rapper. "Ringrazio Marco, abbiamo scelto quali parti mettere della canzone originali", dice Fedez. "Volevamo prendere dalla canzone originale le parti che servissero per raccontare la sua storia. Abbiamo passato una notte in studio, ci siamo divertiti come pazzi", aggiunge Masini.

Rimane impresso l'ultimo verso 'autobiografico' cantato da Fedez: "Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza". Perché questo verso? "Perché era giusto così", dice Fedez. Inevitabile pensare alle travagliate vicende private che hanno coinvolto l'artista, dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni ai gossip su una lunga relazione extraconiugale.