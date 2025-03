A quarant'anni dal debutto a Hollywood, George Clooney sta per esordire a Broadway. La star sarà sul palcoscenico di New York dal 12 marzo all'8 giugno: interpreterà Edward R. Murrow in "Good Night, And Good Luck". Lo spettacolo, scritto dall'attore e da Lisa Richwine e diretto dal regista Shri Navaratnam, è un adattamento del film in bianco e nero uscito nel 2005, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dove ottenne l'Osella d'oro per la sceneggiatura (Clooney e Grant Heslov) e la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile (David Strathairn).

Il film, scritto e diretto dall'attore 63enne, rievoca l'epoca d'oro del giornalismo televisivo americano, quando il conduttore della Cbs News Edward R. Murrow (David Strathairn) e il suo produttore Fred Friendly (Clooney nella pellicola) contribuirono a far cadere il senatore Joseph McCarthy, che negli anni Cinquanta scatenò una caccia a Hollywood tra i sospettati di avere simpatie filo-comuniste.

A quei tempi, si legge nella sinossi dello spettacolo di Broadway dedicato all'epoca del maccartismo, "la verità e l'integrità giornalistica resistettero alla paura della disinformazione". Quale tema migliore di questo per il debutto a Broadway di Clooney che si è battuto attivamente contro l'elezione di Donald Trump e ha denunciato le fake news? Il due volte premio Oscar, che non torna su un palcoscenico teatrale dal 1986, si è detto emozionato di recitare a Broadway, da lui definito "il luogo che ispira ogni attore".

George Clooney, presentando l'anteprima del suo debutto a Broadway in "Good Night, and Good Luck", ha dichiarato apertamente la propria apprensione riguardo alla imminente performance. "Non faccio uno spettacolo teatrale da 40 anni, quindi è terrificante", ha commentato. E poi, rivolgendosi ai giornalisti presenti alla conferenza stampa, in terza persona ha aggiunto: "Sì, George Clooney è nervoso". A proposito del suo ruolo, Clooney ha osservato: "La parte divertente è che possiamo mettere in scena uno spettacolo su un argomento a noi molto caro... che è dire la verità".

Nello spettacolo teatrale, il produttore della Cbs News Fred Friendly sarà interpretato da Glenn Fleshler. George Clooney sarà affiancato da Will Dagger, Christopher Denham, Georgia Heers, Carter Hudson e Jennifer Morris.