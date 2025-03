A trovarla è stata sua madre in un appartamento di New York. Secondo fonti, citate da Abc News, la star si sarebbe sottoposta a un trapianto di fegato e potrebbe aver avuto delle complicazioni

Michelle Trachtenberg, nota per i suoi ruoli nelle due serie tv cult 'Buffy l'ammazzavampiri' e 'Gossip Girl' è morta a New York. Aveva 39 anni. A dare la notizia è il 'New York Post', spiegando che l'attrice è stata trovata senza vita da sua madre questa mattina, intorno alle 8, in un condominio di lusso a Manhattan.

People ha contattato la polizia di New York che ha confermato di aver risposto a una chiamata in quell'edificio per una donna di 39 anni, che all'arrivo delle autorità è stata dichiarata morta.

Il decesso, secondo la polizia, non è sospetto e non ci sarebbe motivo di pensare ad azioni criminali. Secondo, fonti citate da Abc News, la star si sarebbe sottoposta a un trapianto di fegato e potrebbe aver avuto delle complicazioni.

Nelle ultime settimane le foto pubblicate da Trachtenberg sui social media avevano portato gli utenti a sottolineare come il suo viso apparisse più magro e scavato. "Sono felice e in salute", aveva risposto l'attrice, spiegando di non essersi sottoposta ad alcun intervento chirurgico come invece ipotizzava qualcuno dei suoi follower.

La carriera

Nata a New York l'11 ottobre 1985, Michelle Trachtenberg iniziò a recitare all'età di nove anni nella serie 'The Adventures of Pete and Pete'. Il suo primo film invece arrivò nel 1996, 'Harriet, la spia', dove interpretava la protagonista.

La fama arrivò però da adolescente, prima con il ruolo di Dawn Summers in 'Buffy l'ammazzavampiri', tra il 2000 e il 2003, e poi con quello di Georgina Sparks nelle sei stagioni di 'Gossip Girl'.