Il pubblico dell'Ariston reagisce con fischi e urla di disapprovazione alla lettura delle posizioni in classifica nella finale di Sanremo 2025, che vede fuori dalla top 5 Achille Lauro e Giorgia, rispettivamente settimo e sesta. Gli spettatori urlano i nomi dei due artisti e per qualche momento lo spettacolo sul palco si ferma.

Poco dopo Giorgia è chiamata a salire sul palco per ricevere il Premio Tim, in quanto artista più amata su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim, e il pubblico la accoglie con una standing ovation e canta il ritornello del suo brano 'La cura per me'. Lei non trattiene le lacrime. Il pubblico risponde con ancora maggior calore gridandole: 'Hai vinto, hai vinto'.

"Giorgia lo sa benissimo - risponde Carlo Conti all'Ariston - che le classifiche vanno e vengono, ma l'affetto del pubblico resta". "L'affetto del pubblico, - aggiunge commossa l'artista - soprattutto dopo tutti questi anni, ha un valore veramente inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore".

Il festival è stato vinto da Olly. Seguono in classifica Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi.