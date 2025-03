Sanremo 2025, le pagelle di conduttori e ospiti della finale

Tra vecchie conoscenze, volti nuovi, sorprese dell'ultima ora e sorprese annunciate, il palco dell'Ariston si preannuncia quest'anno particolarmente ricco e affollato. Come se la stanno cavando i conduttori e gli ospiti della 75ma edizione del festival di Sanremo? Scatenano sorrisi o lacrime? Polvere di stelle o l'urlo di Munch? Ecco le nostre 'reactions' alla prima uscita sul palco.

Gabry Ponte

"Tutta l'Italia" che guarda Sanremo non ha potuto fare a meno di ballare sulle note del nuovo jingle ufficiale del festival. Gabry Ponte dunque non sbaglia neanche stavolta: il dj che da decenni fa ballare le riviere italiane, aiutato dall'intuizione di Conti di prendere uno stralcio del suo pezzo facendone un tormentone, è riuscito a far scatenare anche il pubblico del festival (e la sala stampa). 'Tutta l'Italia' è da molti considerato il vero brano vincente della kermesse, e non fa rimpiangere lo storico stacchetto festivaliero. Missione compiuta. 🎵

Alessia Marcuzzi

Era scesa dalle scale con un abito total black elegantissimo, castigato davanti ma con schiena scoperta super sexy, e sembrava aver azzeccato alla perfezione il mood, sorprendendo tutti con una mise inaspettata. Poi però, prima è andata un po' sopra le righe inventandosi la gag di voler abbracciare tutti, da Conti alla Venier, scendendo fino in platea e cingendo a caso elementi del pubblico. E dopo questo exploit è diventata un po' monocorde al fianco di Conti. Alessia, abbiamo ancora nelle orecchie il tuo: "A Sanremo voglio essere una bomba". Quando disinneschi la miccia?💣

Alberto Angela

Iconico anche sul palco dell'Ariston, la creatura metà Ulisse metà divulgatore mostra anche a Sanremo la sua eleganza parlando di cose serie senza annoiare, esattamente come nei suoi programmi tv. Ricorda ai giovani di credere nel futuro e tra le canzoni che gli sono rimaste nel cuore cita 'Vita spericolata' di Vasco Rossi e 'Terra promessa' di Eros Ramazzotti. Che dire: Alberto, sei uno di noi. A tratti, meglio. 🆒

Antonello Venditti

Una cosa bisogna dirla subito, per evitare di essere fraintesi: in pochi possono dirsi capaci di non canticchiare quando parte 'Ricordati di me' o 'Amici mai'. E questo vale un'intera carriera costellata di grandissimi successi. Sta di fatto che Antonello Venditti, che negli anni non ha mai voluto calcare il palco dell'Ariston, lo fa nella fase discendente della sua carriera ed è un peccato. Perché è vero che è febbraio e siamo sotto il segno dei pesci, ma il cantautore romano non appare in formissima con la voce e non è scioltissimo nel raccontarsi su un palco dove in passato avrebbe potuto brillare e far esplodere la platea. Antonello, ci vorrebbe un amico che te lo dica: hai scritto capolavori, ma all'Ariston ci sei arrivato un po' tardi.😏

Edoardo Bove

"Il calcio è la mia forma di espressione, come la voce per un cantante. Non poter giocare è come perdere un grande amore. Mi sento incompleto, ci vuole tempo e tanto coraggio". Edoardo Bove ha 22 anni, e questo coraggio ce l'ha. Accolto da un calore istintivo da tutto l'Ariston, il giovane centrocampista della Fiorentina racconta senza fronzoli la sua sofferenza dopo il malore che lo ha colto in campo, ma lo fa col sorriso. "Ho capito quanto sia sottile la linea tra la vita e la morte". Era presto per te per capirlo, eppure ce lo stai già insegnando. 💯

Alessandro Cattelan

A Sanremo sembra aver trovato una dimensione che lo valorizza anche in un contesto più 'istituzionale' come il festival. Il suo Dopofestival, nonostante sulla carta fosse una sfida quasi impossibile dopo i fasti epici di Fiorello l'anno scorso, ha retto all'urto ed è stato un lavoro ben confezionato. Anche sul palco dell'Ariston, pur non avendo molto spazio, non annoia ed è nel ruolo. Stasera c'è Cattelan, e non ci dispiace affatto. ✌

Carlo Conti