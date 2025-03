Per la serata cover di Sanremo 2025 Sarah Toscano ha scelto di cantare e ballare sulle note di 'Overdrive': sul palco dell'Ariston con lei il duo francese Ofenbach.

Chi sono gli Ofenbach

Dorian Lauduique e César De Rummel, in arte Ofenbach , sono un duo di producer e dj conosciuti in tutto il mondo. Nati entrambi in Francia nel 1994, si conoscono da bambini a scuola. Iniziano a comporre musica rock a soli 13 anni, assumendo il nome d'arte di Ofenbach, come storpiatura voluta del nome del compositore francese Jacques Offenbach.

Il successo arriva quando i ragazzi passano dal rock alla musica elettronica: nel 2016 con l'uscita del singolo 'Be Mine' raggiungono le vette delle classifiche in Russia e Polonia. In Italia si aggiudicano quattro dischi di platino e anche i brani successivi raccolgono un grande successo, come 'Katchi, 'Rock It' e 'Paradise'.

Si sono esibiti più volte in Italia, partecipando come ospiti anche a eventi molto seguiti, come 'X Factor' e 'Wind Summer Festival', ma quella di stasera è la prima volta degli Ofenbach sul palco dell'Ariston.