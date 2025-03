Rocco Hunt e Clementino con 'Yes, I know my way' regalano un potente omaggio a Pino Daniele rivisitato in chiave funk durante la serata delle cover a Sanremo 2025. Sul finale Rocco Hunt si commuove e non è il solo: anche la napoletana Caterina Balivo seduta nelle prime file ha le lacrime agli occhi, mentre l'Ariston tributa la standing ovation.

Di seguito il testo completo del brano:

"Yes I know my way

Ma nun' è addò me purtato tu

Yes I know my way

Mo' nun me futte cchiù

Mo' nun me futte cchiù

Tu vaje deritto e i' resto a pere

Va' tu va', tant'io sbareo

Siente fa' accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte 'e fatte tuoie

Ma si aje suffrì, caccia 'a currea

Siente fa' accussì

Miette 'e creature 'o sole

Pecché anna sapè' addò fà friddo

E addò fà cchiù calore

Nun teng genio e fa niente

Ogg è nu caver e infer

A gent dice je so pazz

(A gent dice je so pazz)

Se more e caver ‘o stadio

Fa caver dint’’e bar

caver dint’’e carcer

Vita mij ca me puort’ arò

tant’ Yes i Know

è nu Juorn’ Buon

purtass’ a luc’ miezz a sti palazz,

dint’ a chelli stanz’,

addò se soffre ancor’

Er’ nu buon guaglion’

E pe na mal guardat

l’ann’ sparat’ cca for’

e pe sta mamm’ che chiagn’

nun esist’ cundann

nun esist’ perdon

Yes I know my way

‘e guaie mieje ‘e saccio je,

ma chi me crede.

Yes I know my way

ma tu nun può venì,

ma tu nun può venì.

Je m’arreseco sulo si vale ‘a pena ‘e tentà,

ah, ma po chi mm’o ffa fà.

Siente fa' accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte 'e fatte tuoie

Ma si aje suffrì, caccia 'a currea

Siente fa' accussì

Miette 'e creature 'o sole

Pecché anna sapè' addò fà friddo

E addò fà cchiù calore

Fratmo ce serve ‘o mare e ‘o sole

Me manca l’aria mo’

Dateme n’aerosol, guagliù

Aspett arret a fnestr, fin quann a piogg nun cess,

m'ammeretass na chance ma loc nè concess.

Fratmo ce serve ‘o mare e ‘o sole

Me manca l’aria mo’

Dateme n’aerosol, guagliù

O' gas ca aumenta e ‘o fumm ca tras nda l'uocchij,

na cassa potent ca tras dint’’e cap d’a gent.

E stamm spalla e spalle

Oggi comme ajere

Rocco e Clementino

Capocannonieri

D’a miezz a via a Sanremo

Cantammo ‘a verità

Comme diceva Pino

Ma a me chi m’o ffa fa?

Siente fa' accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte 'e fatte tuoie

Ma si aje suffrì, caccia 'a currea"