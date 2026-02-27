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Sanremo 2026, tra Gaia e Levante scatta il bacio (ma non si vede in tv)

Le due artiste si sono esibite nella serata delle cover con il brano 'I Maschi'

Levante, Gaia - fotogramm/ipa
Levante, Gaia - fotogramm/ipa
27 febbraio 2026 | 21.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bacio sulle labbra... ma non si vede. Il duetto tra Gaia e Levante al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'I maschi' di Gianni Nannini si è concluso proprio con un bacio sulle labbra. In tv, però, il bacio è quasi 'sparito', complice l'inquadratura scelta dalla regia.

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Le due artiste hanno costruito un'esibizione carica di complicità e sensualità. Inizialmente distanti sul palco dell'Ariston, nel corso della performance si sono avvicinate tra sguardi ammiccanti, movimenti sensuali e una coreografia che non è passata inosservata.

Nel gran finale, tra gli applausi del pubblico, Gaia e Levante si sono scambiate un bacio sulle labbra per suggellare il duetto. Proprio in quell'istante, però, la regia ha cambiato inquadratura e il momento non è andato in diretta integralmente. Un dettaglio, tuttavia, che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. E su X, a valanga, sono arrivati i post che hanno stigmatizzato la decisione di 'censurare' la scena.

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Sanremo2026 duetto bacio
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