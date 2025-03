Gaia ha lasciato lo studio di Domenica In quasi in lacrime. Nel day after rispetto alla finale di Sanremo 2025, la cantante è arrivata nel tardo pomeriggio nel salotto di Mara Venier e ha esordito rispondendo ad una domanda sull'eventuale rivalità con le colleghe:: "Questa retorica è veramente âgé, tra di noi solo solidarietà".

Davide Maggio, ospite in studio, ha toccato un tasto dolente per Gaia snocciolando i dati del televoto e facendo notare l'ultimo posto dell'artista nella graduatoria specifica.

Gaia in lacrime

Il brano 'Chiamo io chiami tu', portato in gara al Festival di Sanremo 2025 da Gaia, secondo le preferenze del pubblico è arrivato ultimo in classifica. "Sei ultima dopo Marcella Bella con lo 0,32%", le ha fatto notare il giornalista Davide Maggio.

Gaia, trattenendo le lacrime, ha replicato: "Ci può stare, sono comunque felice di quello che ho portato in questa settimana al Festival". A intervenire, Mara Venier, che ha difeso Gaia attaccando il giornalista: "A lei non cambia nulla, potevi anche evitare di darle questa notizia".

Tra i fischi del pubblico, Mara ha accompagnato Gaia al centro del palco per prendersi gli applausi: "Sei bellissima, ho detto solo la verità", ha concluso. Gaia commossa ha abbracciato la conduttrice e ha lasciato il teatro.