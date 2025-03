"La qualità delle artiste in Italia in questo momento è pazzesca"

Il podio tutto maschile di Sanremo 2025 fa discutere. Giorgia, tra i favoriti alla vittoria, nemmeno tra i primi 5. Possibile che non ci fosse nemmeno una donna da top 5? "Non è la prima volta che diciamo questa cosa. Deve esserci qualcosa di atavico nella nostra mentalità, deve essere qualcosa di inconscio: stai lì lì per votare e...", dice Giorgia a Domenica In con una riflessione sul tema. "Eppure la qualità delle artiste in Italia in questo momento è pazzesca. Noi siamo molto unite, quando va bene qualcosa a una è un vantaggio per le altre. Il successo di una mette in moto dinamiche importanti", prosegue.

"Finché dobbiamo sottolineare che non c'è una donna vuol dire che c'è un problema, arriveremo ad un punto in cui non si dovrà notare se una donna c'è o non c'è. Detto questo, la vittoria di Olly è meritatissima, il suo pezzo è bello", dice Giorgia, che incassa la solidarietà di Elodie.

"Sono rimasta malissimo per Giorgia. E' stato irrispettoso per il suo talento, per la sua carriera. E' stato ingiusto che non fosse lì. Dov'era il sostegno delle radio, dei giornalisti? Sembra che le donne debbano sempre fare le capriole, non voglio fare la vittima ma sono dati oggettivi. Noi donne siamo sempre in minoranza", dice Elodie.

E il vincitore cosa dice? "E' evidente che ci sia stata questa situazione, non saprei come commentarla. Conosco quasi tutte le cantanti in gara, hanno tutte un valore incredibile. Bisogna dare il tempo alle canzoni di entrare nella vita delle persone, al di là delle classifiche", le parole di Olly.