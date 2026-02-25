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Sanremo, Naike Rivelli furia contro Fedez: "Si sente il re di stic..."

La figlia di Ornella Muti ha attaccato duramente il rapper in gara al Festival

Naike Rivelli e Fedez - fotogramma/ipa
Naike Rivelli e Fedez - fotogramma/ipa
25 febbraio 2026 | 21.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Naike Rivelli furia contro Fedez a Sanremo. La figlia di Ornella Muti ha condiviso sui social un video destinato a far discutere in cui punta il dito contro il rapper, in gara alla kermesse canora in coppia con Marco Masini. "Ho visto una roba sconvolgente", ha esordito Naike Rivelli.

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Secondo la versione di Rivelli, Fedez avrebbe occupato l'area hospitality del Festival, Casa Sanremo, accompagnato da una folta sicurezza bloccando addirittura il passaggio: "Io ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Viaggiamo in tutto il mondo e abbiamo conosciuto tutte le celebrità del mondo. Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non-so-che-cosa", ha detto.

Nel video, Rivelli non risparmia parole dure e provocatorie, con tono acceso ha continuato: "Ha bloccato tutta casa Sanremo passando con qualcosa come sette persone come se fosse il re di stic***i. Tutti noi bloccati. Io volevo uscire per prendere una boccata d’aria e ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito".

"Palle zero… tutto zero. Non diventate così, fidatevi di me", ha concluso.

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Naike Rivelli fedez sanremo 2026
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