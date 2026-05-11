circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, Trump: "Sto considerando di renderlo 51esimo Stato"

La risposta di Delcy Rodriguez presidente venezuelana ad interim: "Il Venezuela non ha mai considerato questa possibilità"

Delcy Rodriguez e Donald Trump - Afp
Delcy Rodriguez e Donald Trump - Afp
12 maggio 2026 | 00.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non solo Groenlandia e Canada. Donald Trump ha detto di stare "seriamente considerando" l'idea di rendere il Venezuela il 51esimo Stato americano. In un'intervista a Fox News, il presidente statunitense ha affermato che il "Venezuela ama Trump" e ha ricordato che il Paese latinoamericano ha risorse petrolifere pari a 40 trilioni di dollari.

CTA

Non è tardata ad arrivare la replica di Delcy Rodriguez, diventata presidente venezuelana ad interim dopo che le forze speciali Usa hanno catturato nel blitz del 3 gennaio Nicolas Maduro di cui era la vice. Il Venezuela "non ha mai considerato" la possibilità di diventare il 51mo Stato americano, ha detto. La cosa, ha spiegato Rodriguez rispondendo ai giornalisti all'Aja, "non verrebbe mai presa in considerazione perché" "noi donne e uomini venezuelani abbiamo amiamo il nostro processo d'indipendenza, amiamo i nostri eroi e le nostre eroine dell'indipendenza".

Rodriguez si è recata all'Aja nel suo primo viaggio all'estero da quando ha preso la guida del Paese per intervenire di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia riguardo ad una disputa territoriale con la Guyana per il controllo dell'Esequibo, regione ricca di petrolio. Nel suo intervento, la presidente ad interim ha ribadito la "storica posizione" del Venezuela nel non cedere ad organismi internazionali questioni riguardo alla sovranità, affermando che la disputa potrà essere risolta solo con negoziati bilaterali e non da una sentenza della Corte. Rodriguez ha spiegato di essere andata all'Aja per "dimostrare al mondo la verità sui diritti appartenuti al Venezuela riguardo al territorio" contesto. "Questo non implica in nessun modo il riconoscimento della giurisdizione della Corte sulla controversia territoriale", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
venezuela donald trump Delcy Rodriguez venezuela dopo maduro venezuela trump
Vedi anche
Videonews
Sciopero trasporto aereo oggi, cosa c'è da sapere
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza