L'attrice sudcoreana Lee Joo-sil, star della serie "Squid Game", scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk e distribuita in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix, è morta oggi all'età di 81 anni nella sua casa nella città di Uijeongbu. La notizia della scomparsa è stata riportata dall'edizione online del quotidiano sud coreano "The Chosun Ilbo".

All'attrice, che ha interpretato la madre del detective sotto copertura Hwang Joon-ho nella seconda stagione della serie di grande successo, era stato diagnosticato un tumore al seno nello scorso novembre.

Nata nel 1944, Lee Joo-sil aveva iniziato la sua carriera di attrice negli anni Sessanta con ruoli in produzioni teatrali e come doppiatrice, prima di ottenere una serie costante di ruoli nei film e telefilm sudcoreani. Oltre ad apparire in "Squid Game", ha recitato anche nel thriller zombie "Train to Busan" del 2016, interpretando la signora Woo, la nonna del protagonista Seok-woo.

Ha avuto anche un ruolo nella serie "The Uncanny Counter", che segue un gruppo di cacciatori di paranormali alla ricerca di spiriti maligni dell'aldilà. Non si sa ancora se l'attrice apparirà nella terza e ultima stagione di "Squid Game", che dovrebbe arrivare sul servizio di streaming a giugno di quest'anno.