Verissimo, Samira Lui: "Gerry Scotti? Posso solo ringraziarlo"

La valletta de 'La ruota della fortuna' ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Samira Lui - Verissimo
Samira Lui - Verissimo
01 febbraio 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A Gerry Scotti posso solo dire grazie". Con queste parole Samira Lui, ospite oggi domenica 1 febbraio a Verissimo, ha ringraziato il conduttore de 'La ruota della fortuna', programma che la vede al suo fianco ogni giorno, dopo aver ricevuto una sorpresa sotto forma di videomessaggio dallo stesso conduttore.

"Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista. - ha spiegato Samira Lui -. C'è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere. È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche". Samira Lui ha raccontato l'emozione di condividere l'esperienza televisiva con Scotti: "A volte mi devo tirare un po' di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti. Delle volte mi fermo e realizzo che è tutto vero".

Nel corso dell'intervista, la 27enne ha risposto alle critiche sul suo aspetto fisico e alle voci su presunti ritocchi estetici. "Non ho nulla contro la chirurgia. Direi tutto quello che ho fatto. Mi sono rifatta il seno, ma in viso non ho fatto nulla".

Samira Lui ha spiegato i cambiamenti nel corso degli ultimi anni: "Ho perso qualche chilo, ho imparato a truccarmi, ho sistemato meglio le sopracciglia che ti cambiano il viso".

