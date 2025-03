Mattia Bellucci battuto oggi 8 febbraio nella semifinale del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 2.563.150 euro). L'azzurro, numero 92 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede all'australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e sei minuti.

Da Rotterdam il 23enne lombardo si porta comunque a casa i successi prestigiosi su Stefanos Tsitsipas (numero 12 del mondo) e ancor prima Daniil Medvedev (numero 7 Atp), i più prestigiosi della sua carriera. Inoltre, da lunedì è già sicuro di migliorare il suo best ranking: nel live ranking è attualmente 68°.

Mattia Bellucci is here to PLAY 🤩#abnamroopen pic.twitter.com/LcchAO1GHn — Tennis TV (@TennisTV) February 8, 2025

La vittoria odierna vale invece a De Minaur, che lunedì eguaglierà la sua miglior classifica di numero 6, la 18/a finale in carriera, con la possibilità di fare meglio dello scorso anno, quando si arrese a Jannik Sinner. Giocherà per conquistare il suo decimo titolo in carriera contro uno tra Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e prima testa di serie e Hubert Hurkacz, numero 21 del ranking e 8 del tabellone.

Wta Cluj-Napoca, Siniakova si ritira e Bronzetti in finale

Lucia Bronzetti vola invece in finale al 'Transylvania Open', torneo Wta 250 (montepremi di 275.094 dollari) che si sta disputando sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania. La romagnola, numero 72 del mondo, supera la ceca Katerina Siniakova, numero 54 del ranking Wta e quinta favorita del seeding, ritiratasi a metà del primo set sul punteggio di 4-0 per l’azzurra, dopo appena 17 minuti di partita, per un infortunio alla coscia sinistra, era già scesa in campo con una vistosa fasciatura. Bronzetti affronterà in finale la russa Anastasia Potapova, numero 32 del mondo e prima testa di serie.

“Non è bello arrivare in finale grazie a un ritiro: avrei voluto giocare la partita e combattere. Mi sono resa conto che aveva un problema ma ho cercato di rimanere concentrata sul mio gioco. Mi dispiace per lei le auguro di riprendersi il prima possibile”, ha commentato Bronzetti che di Potapova dice: "Ho sempre perso con lei: mi auguro di poter dare il massimo. E’ stata una settimana bellissima, cercherò di fare del mio meglio anche in finale".