Altra impresa nel torneo Atp 500 di Rotterdam per l'italiano Mattia Bellucci. Il numero 92 Atp ha eliminato nei quarti di finale Stefanos Tsitsipas, numero 12 del mondo, qualificandosi per le semifinali del torneo olandese. Il successo di Bellucci sul greco è arrivato dopo aver eliminato l'ex numero 1 del mondo, il russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale. Bellucci affronterà ora l'australiano Alex De Minaur.

Bellucci, momento d'oro

Bellucci aveva ottenuto una sola vittoria contro un Top 50 prima di questo torneo. L'azzurro ha imposto il suo gioco contro Tsitsipas vincendo in due set con il punteggio di 6-4 6-2 e raggiungendo la sua prima semifinale Atp. "All'inizio - ha spiegato dopo il successo contro Tsitsipas - non è che mi divertissi tanto. Ho dovuto far qualcosa per cambiare questo atteggiamento".

Bellucci ha in seguito aggiunto: "Ho lavorato tanto, anche durante le partite. Ne abbiamo parlato con il mio coach (Fabio Chiappini, ndr) perché secondo lui a volte pensavo troppo in campo e invece bisognerebbe essere più liberi. Sta funzionando ed è una grande sfida perché contro i grandi avversari che incontro qui non sempre mi sento all'altezza. Contro Tsitsipas, quando sono andato a servire per chiudere il primo set, ho avvertito un po' le gambe pesanti".

Ora la semifinale

Grazie a questo risultato, Bellucci incasserà almeno 128.785 dollari ed entrerà per la prima volta tra i primi 70 del mondo. "Non penso tanto al prize money, sono ancora molto giovane, o alla classifica. La cosa davvero importante è entrare in campo ogni giorno pensando di poter competere e di poter vincere anche contro questi avversari".

Arnaldi avanza a Dallas

Matteo Arnaldi accede ai quarti di finale del torneo Atp di Dallas. Il numero 39 Atp in poco più di un'ora ha eliminato Alejandro Davidovich Fokina, numero 59, sconfitto con il punteggio di 6-1, 6-3. Il sanremese ora affronterà lo spagnolo Jaume Munar, che ha battuto a sorpresa per 6-2, 7-6 (7-3) l'americano Ben Shelton.