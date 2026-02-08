Pareggio tra Juventus e Lazio, nel big match della 24esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, i bianconeri sono riusciti a rimontare i biancocelesti da 0-2, fissando il risultato sul 2-2 in pieno recupero. Il doppio vantaggio della squadra di Sarri è firmato da Pedro al secondo minuto di recupero del primo tempo e da Isaksen al 47'. Per la rimonta di Spalletti invece le reti di McKennie al 59' e di Kalulu al 96'.

Con questo punto la Juventus sale a 46 punti in classifica, rimanendo al quarto posto ma rischiando l'aggancio da parte della Roma, in campo domani con il Cagliari all'Olimpico, mentre la Lazio arriva a quota 33, ottava.

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio ospiterà l'Atalanta mentre la Juventus volerà a San Siro dove sfiderà l'Inter capolista.