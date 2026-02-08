circle x black
Sassuolo-Inter 0-5, Chivu domina Grosso e scappa a +8 sul secondo posto

I neroverdi ospitano i nerazzurri nella 24esima giornata di campionato

Thuram - Afp
08 febbraio 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince l'Inter. Oggi, domenica 8 febbraio, i nerazzurri hanno battuto il Sassuolo 5-0 nella trasferta del Mapei Stadium, valida per la 24esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu ha calato il pokerissmo grazie alle reti di Bisseck all'11', di Thuram al 28', di Lautaro Martinez al 50', di Akanji al 53' e, per chiudere, di Luis Henrique all'89'. Con questi tre punti l'Inter raggiunge quota 58 punti, andando momentaneamente a +8 dal secondo posto del Milan, che il prossimo 18 febbraio recupererà il match con il Como. Rimane invece a 29, undicesimo, il Sassuolo.

Nella prossima giornata di Serie A, l'Inter ospiterà la Juventus a San Siro, mentre il Sassuolo sfiderà l'Udinese in trasferta.

