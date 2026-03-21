Vince Jannik Sinner. Oggi, sabato 21 marzo, il tennista azzurro ha battuto il bosniaco Damir Dzumhur nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 10 minuti di gioco. Un break per parziale, arrivato in ogni set nel primo turno di battuta dell'avversario, basta a Sinner per portare a casa match e qualificazione, in una partita sempre in controllo in cui ha trovato ottima continuità con la prima e si è spinto spesso a rete.

Ora Sinner sfiderà, nel terzo turno del torneo, il vincente di Moutet-Machac.