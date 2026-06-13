I due incidenti si sono verificati ieri nel Mar Baltico meridionale e settentrionale, Stoccolma: "Azioni Mosca gravi, comportamento ricorrente minaccia nostra integrità e sicurezza"

La Svezia ha annunciato di aver fatto decollare due coppie di caccia Jas 39 Gripen per intercettare due aerei da guerra russi che sorvolavano il Mar Baltico vicino al suo spazio aereo. I due incidenti si sono verificati ieri nel Mar Baltico meridionale e settentrionale. Anche velivoli della Nato sono decollati "per mantenere la sicurezza nello spazio aereo condiviso", ha dichiarato l'esercito svedese in un comunicato. Lo spazio aereo della Svezia, entrata nella Nato nel marzo 2024, non è stato violato in nessuno dei due incidenti, si aggiunge.

"Le azioni russe sono gravi e costituiscono un comportamento ricorrente che minaccia sia la nostra integrità territoriale che la nostra sicurezza", ha affermato nella nota il vice ammiraglio Ewa Skoog Haslum, capo delle operazioni congiunte.