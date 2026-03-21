La dichiarazione congiunta sottoscritta da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Ue
Stop agli attacchi dell'Iran. I Paesi del G7, si legge in una dichiarazione congiunta sottoscritta dai ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, nonché dall’Alto rappresentante dell’Unione europea Kaja Kallas, chiedono la "cessazione immediata e incondizionata di tutti gli attacchi da parte del regime iraniano".
Condannano, si legge ancora nella nota diffusa dalla presidenza francese, "con la massima fermezza gli irresponsabili attacchi del regime contro i civili e le infrastrutture civili, incluse le infrastrutture energetiche, in Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Iraq, in linea con la risoluzione 2817 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".
E si dicono "pronti ad adottare le misure necessarie per sostenere l’approvvigionamento energetico globale, come il rilascio delle scorte deciso dall’Agenzia Internazionale per l’Energia l’11 marzo".